Mila Carmo celebra sucesso de Chantal, sua personagem em ?Família é Tudo? - Foto: Reprodução

Mila Carmo celebra sucesso de Chantal, sua personagem em ?Família é Tudo?Foto: Reprodução

Publicado 04/06/2024 15:38 | Atualizado 04/06/2024 15:54

A atriz Mila Carmo, conhecida por viver a personagem "Chantal" na novela ‘Família é Tudo’ da TV Globo, voltou ao cenário das novelas após um hiato desde a pandemia. Mila relembrou a emoção de receber a notícia de que havia passado no teste e revelou que, inicialmente, interpretaria outra personagem.



Em conversa com a coluna Daniel Nascimento, Mila compartilhou suas impressões sobre a personagem e a recepção do público. "Estou amando tudo isso. Me sinto muito grata pelo crescimento da Chantal na trama e o quão bem recebida ela tem sido pelo telespectador. Acho que a Chantal é bastante pé no chão e talvez por isso ela seja a ouvinte e aconselhadora de alguns personagens, por essa facilidade que ela tem de ser mais racional. Depois dos trinta, confesso que me identifico um pouco com essa forma de pensar dela”, disse ela.



A atriz também falou sobre sua afinidade com o universo da moda e a criação do visual de Chantal. "Gosto muito desse universo sim. Gosto de me vestir bem, de estar a par do que é tendência. No caso da criação da Chantal, não foi preciso pitaco algum, já me apaixonei de cara com as primeiras peças que me foram apresentadas. Tudo tão cheio de estilo e personalidade, fiquei encantada! É claro que me dão total liberdade pra dar opiniões e expressar quando algo não me deixa muito à vontade, mas sinceramente nunca foi preciso. Confio muito nos profissionais que me ajudaram a construir o guarda-roupa dela”, contou.



Sobre os desafios futuros, Mila expressou o desejo de explorar novos tipos de personagens."Gostaria de dar vida a um personagem diferente de tudo que já fiz, algo que me tirasse totalmente da minha zona de conforto e que fosse necessário um trabalho sensível de construção e caracterização”, finalizou Mila.

Mila Carmo celebra sucesso de Chantal, sua personagem em ?Família é Tudo? Foto: Reprodução