Antes de polêmica, mãe de Djidja já tentou ser Loira do Tchan - Foto: Reprodução

Antes de polêmica, mãe de Djidja já tentou ser Loira do TchanFoto: Reprodução

Publicado 04/06/2024 13:10 | Atualizado 04/06/2024 13:17

A morte da cantora Djidja Cardoso, na última terça-feira (28/5), comoveu o Brasil. Além da dor pela perda precoce da artista, a tragédia também trouxe à tona o passado e o presente conturbado de sua mãe, Cleusimar Cardoso.



Em 1997, Cleusimar, aos 25 anos, tentou a sorte na seletiva para ser a nova Loira do Tchan, do grupo de axé que marcou época na década de 90. Fotos mostram a veterana com os cabelos descoloridos, vestindo um top e short verde-amarelo, enquanto se apresentava com uma coreografia do "É o Tchan". Ela não avançou para as fases seguintes da seleção, que consagrou Sheila Mello como a nova dançarina.

Anos mais tarde, Cleusimar se viu envolvida em um caso policial. Ela e seu filho, Ademar Cardoso, são investigados por suposto envolvimento com o tráfico de drogas. Segundo a polícia, a dupla seria responsável pela seita "Pai, Mãe, Vida", que promove atividades com uso de drogas alucinógenas, como a cetamina. A polícia confirma que a substância era comum na residência e que a mãe registrava esses momentos.

A investigação teve início após a morte de Djidja, quando a polícia encontrou indícios de que a jovem também participava das atividades da seita. Cleusimar e Ademar negam as acusações, mas o caso segue em aberto. Apesar disso, o laudo preliminar do Instituto Médico Legal (IML) apontou que a morte da ex-sinhazinha foi causada por um edema cerebral, que teria afetado o funcionamento do coração e da respiração.