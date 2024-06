Omar Ayuso - Foto: Reprodução

Omar AyusoFoto: Reprodução

Publicado 04/06/2024 11:01

Omar Ayuso, conhecido pelo papel de mesmo nome na série "Elite" da Netflix, deu o que falar nas redes sociais após gravar uma cena de nu frontal em um filme. O nome do ator foi bastante comentado, com os internautas discutindo até sobre os pelos na região íntima do famoso.

A cena, parte do filme "On the Go", lançado no ano passado, só recentemente chamou a atenção dos fãs, que agora não param de comentar. No longa, Omar aparece completamente nu, caminhando pela praia, o que gerou opiniões diversas no X, antigo Twitter.

"É um pinto normal! E ele é um gostoso ", garantiu uma fã. Outra comentou: "Nossa, esse eu defendo com unhas e dentes! Meu crush famoso ". Já uma terceira apontou: "Quem tá mandando esse homem depilar e fazer a sobrancelha só pode tá ruim das ideias. O charme do cara todo é esse". Porém, nem todos concordaram: "Gente… Eu gosto de pelos, mas no caso dele é demais", reprovou outra internauta.

O debate em torno de cenas de nudez não é exclusivo de Omar Ayuso. No teatro, o ator Léo San enfrentou uma situação tensa durante a peça "Pasolini no Deserto da Alma", em cartaz no Centro do Rio de Janeiro. Durante uma cena de nu frontal, um casal na plateia se desentendeu quando os personagens Pasolini (Maurício Silveira) e Davoli (Léo San) se beijavam. O parceiro deixou a mulher sozinha no teatro, gerando uma situação inusitada.



A discussão do casal culminou com o homem saindo e tentando retornar ao seu assento, mas foi impedido pelo administrador do teatro. Ao final da peça, o bate-boca continuou do lado de fora, com a mulher chamando o companheiro de preconceituoso. "Pasolini no Deserto da Alma" fica em cartaz até o próximo domingo no Teatro Glauce Rocha, com um elenco composto por Léo San, Maurício Silveira, Diego Rosa e Rose Scalco, sob a direção de Francis Mayer.