José de Abreu toma atitude contra Murilo Rosa após polêmica com Maria ZildaFoto: Reprodução

Publicado 04/06/2024 08:39 | Atualizado 04/06/2024 08:44

José de Abreu, de 78 anos, movimentou as redes sociais na manhã desta terça-feira (4) ao compartilhar algumas supostas indiretas bem afiadas. Em meio a uma legenda sobre garrafas artísticas, o ator alfinetou: "Epa! Estão ameaçando me processar por zoar os 6 a 1!". A referência provocativa rapidamente chamou a atenção dos seguidores.Logo depois, José de Abreu não deixou barato uma crítica sobre seu bafo, publicando uma imagem de pastilhas refrescantes. "Pronto, já estou com o hálito maneiro. Mas o caráter de umas e outros não se resolve tão facilmente", disparou. A alfinetada teria sido dirigida à atriz Maria Zilda e ao Murilo Rosa. Para quem não sabe, a artista havia reclamado de seu hálito durante uma live com o ator.Essa não é a primeira vez que o veterano provoca ambos os atores . Neste domingo (2), ele publicou uma foto de Murilo Rosa com o pai, que faleceu há oito meses, e o filho. O post seria para provocar o artista após o Vasco perder de 6 a 1 para o Flamengo e ele excluiu a imagem em seguida, mas não antes de ser ameaçado de um processo pelo ator.