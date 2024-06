Joe Jonas menciona Luísa Sonza em melodia e fãs apontam ft: 'Vem aí' - Foto: Reprodução

Publicado 03/06/2024 16:35 | Atualizado 03/06/2024 16:49

Joe Jonas deixou os fãs em alvoroço ao compartilhar um vídeo em suas redes sociais, onde aparece tocando violão e mencionando a cantora brasileira Luísa Sonza. A interação não passou despercebida, e as especulações sobre uma possível parceria entre os dois artistas começaram a surgir imediatamente.



Na legenda do story, Joe adicionou um emoji de olhinhos, o que só aumentou a curiosidade dos seguidores. Luísa Sonza, por sua vez, alimentou ainda mais os rumores ao repostar o vídeo com emojis de coração e estrelas, indicando um possível envolvimento no projeto do músico americano.



Essa não é a primeira vez que Joe e Luísa interagem nas redes sociais. Em abril deste ano, ambos começaram a se seguir mutuamente. Coincidentemente, foi o mesmo mês em que Joe Jonas esteve no Brasil para uma apresentação única dos Jonas Brothers em São Paulo, o que levantou ainda mais suspeitas sobre uma colaboração em andamento.



A relação entre os dois não é recente. Em novembro de 2023, Joe já havia chamado a atenção dos fãs brasileiros ao incluir a música “Surreal”, de Luísa Sonza e Baco Exu do Blues, em uma de suas playlists no Spotify. Desde então, os admiradores dos artistas têm aguardado ansiosamente por um possível trabalho conjunto.