Simaria - Reprodução / Instagram

SimariaReprodução / Instagram

Publicado 03/06/2024 15:19

Desde que se afastou da carreira musical, Simaria Mendes tem marcado presença em suas redes sociais. Recentemente, a cantora respondeu de forma afiada a um seguidor que a criticou por seu comportamento "exagerado". Sem papas na língua, ela afirmou que o problema não é ela, mas sim a dificuldade das pessoas em lidar com sua autenticidade.



Durante uma interação com seus seguidores nos stories do Instagram, Simaria abriu uma caixinha de perguntas e foi confrontada sobre seu jeito de ser. "Você se considera exagerada nas suas atitudes? Acha que poderia ponderar mais?", questionou um fã. Direta e sem medo, a cantora prontamente negou a pergunta.

Ponderando sobre seu jeito de ser, ela explicou: "Na verdade, é que a galera não está acostumada com a verdade. Quando escutam a verdade, ficam chateadas. Para uma mulher como eu, que sou super autêntica e falo as coisas, isso impacta a maioria das pessoas", refletiu.



A ex-dupla com Simone continuou explicando que sua autenticidade é o que mais incomoda. "Especialmente as pessoas que não estão acostumadas com pessoas verdadeiras de verdade", pontuou. No mesmo dia, Simaria também respondeu perguntas sobre sua vida amorosa, deixando claro que, apesar de estar solteira, tem um 'crush', sem mais detalhes.



Desde o término de seu casamento com o empresário espanhol Vicente Escrig, Simaria não foi vista com ninguém publicamente. Mas, além de esclarecer sua situação amorosa, a famosa comentou sobre sua relação com a irmã Simone, após o fim da dupla em 2022. Respondendo a um seguidor, ela confirmou que ainda mantém contato com a irmã. "Sim. Essa é a pergunta mais frequente... Falo sim", afirmou.