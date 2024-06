Gabriel Monteiro teve o mandato de vereador cassado após sucessivas denúncias contra ele, incluindo duas acusações de estupro - Banco de Imagens / Agência O Dia

Gabriel Monteiro teve o mandato de vereador cassado após sucessivas denúncias contra ele, incluindo duas acusações de estuproBanco de Imagens / Agência O Dia

Publicado 03/06/2024 12:26 | Atualizado 03/06/2024 12:50

Gabriel Monteiro, ex-vereador e youtuber, está travando uma batalha legal contra o Facebook Brasil. A defesa alega que ele possui valores a receber pela monetização de sua página na plataforma, totalizando R$ 730.805,11.

Conforme a colunista Fábia Oliveira do Metrópoles apurou, com o político atualmente detido em Bangu 8, no Rio de Janeiro, sua defesa argumenta que "o exequente não está auferindo renda, por ser impossível trabalhar neste momento, visto que o uso de aparelho celular dentro do presídio é proibido”.



O Facebook Brasil apresentou uma impugnação, destacando que contratou um seguro garantia judicial no valor de R$ 950.046,64 como garantia do juízo. A plataforma defende que essa medida é suficiente para suspender a exigibilidade do valor reclamado e evitar qualquer ação constritiva.



Já o processo movido pelo youtuber alega "ação de obrigação de fazer com tutela provisória de urgência", onde ele afirma ter um perfil com 7 milhões de seguidores na rede social. Monteiro indicou um administrador para receber a monetização de sua página. No entanto, desde agosto de 2021, os pagamentos cessaram após ele ter feito uma alteração na conta bancária. Inicialmente, ele pleiteava R$ 519.125,93, mas o valor chegou a R$ 730.805,11 na execução de sentença.