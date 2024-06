João Guilherme e Bruna Marquezine - Foto: Reprodução

Publicado 03/06/2024 11:03

No último final de semana, João Guilherme foi flagrado tentando passar despercebido no aniversário de Neide Maia, mãe de Bruna Marquezine. Com um visual novo, o ator até tentou disfarçar, mas não conseguiu escapar dos papparazzos. A presença dele na festa só aumentou os rumores de um possível romance com a atriz.

Além de Bruna Marquezine e João Guilherme, a celebração contou com a presença do pai da atriz, Telmo Maia, e da irmã, Luana. Um detalhe que chamou a atenção dos fãs foi que a mesma começou a seguir o ator nas redes sociais. Esse movimento só serviu para aumentar as especulações sobre a aproximação entre as famílias dos famosos.

Para alimentar ainda mais os rumores, Virgínia Fonseca fez um comentário revelador em seu programa no SBT. "É porque ela tá um pouco na família, né!", brincou a influenciadora, referindo-se a Bruna Marquezine durante uma conversa com Gracyanne Barbosa e Simone Mendes. Essa declaração foi suficiente para que os fãs ficassem ainda mais atentos aos passos do possível casal.

Para quem não lembra, os boatos de um relacionamento entre Bruna e João não são de hoje. Mas começaram a ganhar força após a atriz ser fotografada em almoços com o ator e sentada em seu colo durante um encontro de amigos. Outro detalhe que não passou despercebido foi a 'baby tee' da Margiela que usava na ocasião, semelhante à discrição que o famoso revelou ter dado para uma garota especial.