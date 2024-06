Lexa - Divulgação

LexaDivulgação

Publicado 03/06/2024 09:34

Na noite deste domingo (2), Lexa se pronunciou sobre sua eliminação da competição 'Dança dos Famosos' no 'Domingão com Huck', exibido pela Globo. A cantora usou suas redes sociais para refletir sobre sua trajetória no programa, destacando os aprendizados obtidos, mesmo sem a vitória. Seu discurso foi amplamente elogiado pelos seguidores.



Em seu perfil no Instagram, Lexa publicou um vídeo do momento de sua eliminação e reforçou a mensagem na legenda: "Hoje eu me despeço da 'Dança dos Famosos' com muita gratidão no coração e com uma frase linda do Nelson Mandela: 'Na vida ninguém perde, ou você ganha ou você aprende'”, iniciou a artista, ressaltando o quanto cresceu durante a competição.



Lexa fez questão de agradecer a todos os envolvidos em sua jornada. "Eu aprendi demais na 'Dança dos Famosos'! Obrigada Luciano Huck pelo convite, meu grande parceiro nessa jornada Diego Basílio, que foi luz, amizade e troca. Obrigada família e fãs… foi lindo de verdade! Toda Família Domingão, até a próxima", escreveu, expressando seu carinho pela equipe e pelo coreógrafo.



Prometendo novidades para os fãs, ela continuou: "Ah, e preparem-se, com esse capítulo encerrado, novos estão chegando aí". Nos comentários, amigos e colegas de dança exaltaram sua postura. Tati Machado e Juliano Floss manifestaram seu carinho, destacando a honra de compartilhar a experiência. A eliminação foi lamentada por muitos, mas a famosa saiu de cabeça erguida.