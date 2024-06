Luana Piovani detona Diogo Defante após pedido de desculpas a Neymar - Foto: Reprodução

Luana Piovani detona Diogo Defante após pedido de desculpas a NeymarFoto: Reprodução

Publicado 03/06/2024 08:56

O clima esquentou nas redes sociais com a polêmica envolvendo Neymar e Luana Piovani. O embate se deu por conta do suposto apoio do jogador de futebol ao projeto de "privatização das praias brasileiras". O humorista Diogo Defante entrou na briga com uma piada ácida que não agradou o atleta, levando-o a pedir desculpas. Assim, sendo repreendido pela loira.

Piovani não deixou barato e compartilhou uma publicação onde criticava a postura de Defante ao perdir "desculpas a Neymar por não apoiar a privatização das praias por medo de se sentir excluído". "Arrumou o olho e ainda não enxerga? Não, nós é que agora vemos melhor a sua humilhante postura e entendemos sua índole", disparou a atriz.

Tudo começou quando Piovani criticou Neymar por supostamente apoiar a PEC que poderia resultar na privatização das praias. No entanto, o camisa 10 afirmou que não é à favor da iniciativa e disparou críticas à loira. Durante essa troca de farpas, Diogo Defante entrou na discussão com um comentário polêmico, "Privatiza a cabeça do meu p**", o que gerou uma reação imediata de Neymar.

Neymar, que já havia recebido Defante em sua casa, não gostou nada da piada e foi ao ataque nas redes sociais. No entanto, em poucas horas, o jogador postou prints de uma conversa onde ambos se reconciliavam. Mesmo após o pedido de desculpas, a crítica de Piovani deixou claro que essa novela ainda terá muitos capítulos.