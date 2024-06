Ex Record diz que Luana Piovani colabora com o narcotráfico - Foto: Reprodução

Ex Record diz que Luana Piovani colabora com o narcotráfico Foto: Reprodução

Publicado 01/06/2024 13:57 | Atualizado 01/06/2024 14:18

Brito Jr., ex-apresentador do reality show "A Fazenda", criticou duramente Luana Piovani em suas redes sociais. A controvérsia começou após a atriz revelar que fuma um baseado todas as manhãs. O jornalista afirmou que, ao fazer essa revelação, a artista estaria colaborando com o tráfico de drogas.



Em seu perfil no X, antigo Twitter, o famoso condenou a loira. “Não haveria nenhum problema na revelação do hábito matinal de Luana Piovani se, baseado nisso, ela não estivesse colaborando com o narcotráfico. Aliás, essa indústria criminosa só prospera porque são muitos os que fazem o mesmo que ela faz”, disparou.



Vale lembrar que Luana Piovani atualmente reside em Portugal, onde o uso de maconha é legalizado, ao contrário do Brasil. No entanto, a atriz mantém uma legião de seguidores brasileiros que acompanham suas postagens e declarações, gerando grande repercussão nas redes sociais.



A declaração de Brito Jr. rapidamente gerou uma enxurrada de comentários. “Em portugal é legalizado, gente vamos nos informar?”, provocou uma internauta. “O homem para defender outro homem passa até atestado de burrice. Narcotráfico como besta? Lá é permitido!”, ironizou outra. “A cada ser que se manifesta, eu fico cada vez mais do lado dela”, opinou mais uma.



Para quem não sabe, Luana Piovani se envolveu em uma polêmica com o jogador Neymar Jr. Isso porque a famosa é contra a PEC de privatização das praias brasileiras e o famoso teria dado a entender que é à favor. No entanto, o atleta já desmentiu esse posicionamento e até apagou publicações contra a atriz.