Pedro Bial tem 66 anosDivulgação / Globo

Publicado 01/06/2024 12:18

No programa Conversa com Bial, da Globo, Pedro Bial não conseguiu segurar as lágrimas durante uma emocionante entrevista com Marília Gabriela e seu filho, Theodoro Cochrane. A apresentadora, ao falar sobre o apoio e a força do filho, tocou profundamente o coração de Bial, que acabou se emocionando ao vivo.

Marília Gabriela não poupou elogios ao filho, destacando o papel fundamental que ele tem desempenhado em sua vida. "Ele é mesmo uma fortaleza. Eu, a essa altura do campeonato, me sinto muito protegida, tendo o Theodoro por perto. Ele é uma pessoa muito forte e acho que isso é, essencialmente, mérito dele. Ele se formou dessa maneira, foi se constituindo dessa forma e com essa força", declarou Marília, visivelmente emocionada.

A fala de Marília fez Bial lembrar-se de sua própria mãe, o que o deixou comovido. "Em geral, eu que faço as pessoas chorarem nesse programa. Que lindo! Fiquei lembrando da minha mãe, que também inverteu tudo. Ela vai fazer 100 anos e, ao mesmo tempo, implico com ela, como você faz", compartilhou Bial, revelando um lado sensível e pessoal ao público.