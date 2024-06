Família de Djidja Cardoso do Boi Garantido estaria envolvida em seita - Foto: Reprodução

Família de Djidja Cardoso do Boi Garantido estaria envolvida em seita Foto: Reprodução

Publicado 31/05/2024 20:15

A Polícia Civil do Amazonas revelou um esquema surpreendente nesta sexta-feira (31), envolvendo a família da ex-sinhazinha do Boi Garantido, Djidja Cardoso. A mãe e o irmão de Djidja, Cleusimar Cardoso Rodrigues e Ademar Farias Cardoso Neto, lideravam uma seita religiosa chamada "Pai, Mãe, Vida". A organização é acusada de distribuir ketamina, anestésico que se tornou droga ilícita nos anos 80.



As investigações apontam que Ademar Cardoso, que se apresentava como Jesus, e sua mãe Cleusimar, como Maria, usavam a droga como parte de suas práticas espirituais. Djidja, que faleceu recentemente, era vista como Maria Madalena. O inquérito revelou que seu irmão utilizava o livro “Cartas para Cristo” como guia, defendendo que o uso de ketamina e meditação poderia levar ao autoconhecimento.



Na operação realizada, no salão de beleza Belle Femme que funcionava como uma base da seita, a polícia prendeu Ademar, Cleusimar e funcionários que colaboravam com a organização. Durante busca no local, foram apreendidos frascos de ketamina.



Além das atividades da seita, Ademar Cardoso é investigado por suspeitas de outros crimes, incluindo estupro e tráfico de drogas. A polícia também está averiguando se há conexão entre a morte de Djidja e a atuação do grupo na seita religiosa.