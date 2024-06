Christian Chávez recebe convite de Joelma: 'Vamos tomar um tacacá?" - Reprodução / Instagram

Christian Chávez recebe convite de Joelma: 'Vamos tomar um tacacá?"Reprodução / Instagram

Publicado 31/05/2024 19:13 | Atualizado 31/05/2024 19:34

Christian Chávez finalmente tomou o famoso tacacá! O artista mexicano, integrante do RBD, aproveitou o friozinho de São Paulo para se deliciar com a tradicional iguaria paraense. A oportunidade surgiu nos bastidores do show de Joelma, onde os dois artistas compartilharam do prato.

As honras de servir o prato ficaram por conta de Joelma, que fez questão de proporcionar uma autêntica experiência paraense ao colega. A famosa serviu uma porção generosa de camarão e jambu para o artista. A cena, claro, foi registrada e encantou os seguidores nas redes sociais.

Em um vídeo, Joelma aparece explicando a tradição do tacacá para o eterno 'Rebelde'. A cantora, que sempre gostou de adicionar pimenta ao prato, contou que atualmente não pode consumir o tempero. O astro então experimentou a iguaria com curiosidade e parece ter aprovado.

Christian Chávez chegou a São Paulo especialmente para participar da Micareta da Joelma. Vestido com a bandeira do Pará, ele mostrou apoio e carinho pela colega de palco. Os dois ensaiaram a música "Voando pro Pará" e esbanjaram alegria. O festival, que ocorre na Arena Pinheiros, promete ser um dos maiores eventos LGBTQIAPN+ do ano, reunindo grandes nomes da música nacional.