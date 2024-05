Neymar xinga humorista após ser criticado em treta com Piovani: ?Otário? - Foto: Reprodução

Neymar xinga humorista após ser criticado em treta com Piovani: ?Otário?Foto: Reprodução

Publicado 31/05/2024 15:24 | Atualizado 31/05/2024 15:35

A confusão entre Luana Piovani e Neymar ganhou novos contornos com a intervenção de Diogo Defante. Nesta sexta-feira (31), o jogador de futebol se manifestou após um comentário polêmico do comediante nas redes sociais. "Privatiza a cabeça do meu p*u", escreveu o humorista nas redes sociais, referindo-se à parceria de Neymar com iniciativa privada que deve relacionar praias à projeto imobiliário.



Neymar, não gostou nada da indireta e decidiu responder nos stories do Instagram. O jogador sugeriu que o humorista estava tentando ganhar audiência às suas custas. "Cuidado pra quem você abre a porta da sua casa, esse cidadão aí pediu pra amigos pra me conhecer, como era fã e achava super gente boa, pedi pra que levasse ele em casa", comentou o ex-namorado de Bruna Biancardi.



O atacante do Al-Hilal continuou, acusando Defante de traição. "Foi super bem recebido, assistiu filme na minha casa, brincou, conheceu minha intimidade com a minha família e amigos e quase todo programa me liga pra ganhar ibope… FANFARRÃO, OTÁRIO!", disparou Neymar. Ele ainda compartilhou fotos do humorista em sua casa, junto com seus amigos.



A resposta de Neymar intensificou ainda mais a treta, que começou com críticas de Luana Piovani ao jogador por seu envolvimento no projeto imobiliário "Rota Due Caribe Brasileiro". A atriz apontou questões ambientais e sociais, além de trocar de farpas com o atleta que agora envolvem outras figuras públicas.

