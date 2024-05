Luana Piovani chama Neymar de sem vocabulário em meio a polêmica - Foto: Reprodução

Publicado 31/05/2024 14:41 | Atualizado 31/05/2024 14:45

Mais um capítulo da treta entre Neymar e Luana Piovani! Na manhã desta sexta-feira (31), a atriz teria utilizado as suas redes sociais para responder ao jogador. Para quem não sabe ele mandou uma suposta indireta, chamando a mesma de “mal amada e falastrona”. A atriz não poupou palavras. Na verdade, deixou que seus fãs falassem por ela em meio à troca de farpas.

Em seus stories do Instagram, a ex-mulher de Pedro Scooby se pronunciou. “Sei que estão todos esperando a gostosa aqui responder o sem vocabulário e limítrofe. Contra fatos não há argumentos. Então, vou seguir chic daqui, criando meus filhos, fazendo meu esporte e criando meu stand up (olha que assunto bom pra virar piada)”, provocou.



A famosa continuou a alfinetar o camisa 10 em suas redes sociais, compartilhando as opiniões de seus fãs. “Como o menino caído só tem falas deploráveis. Inacreditável as verdades. Só tem idade e dinheiro, mas é imaturo até numa resposta”, comentou uma seguidora. “Cala a boca, Neymar. Por que todo homem sem argumento tem que chamar a mulher de louca?”, questionou outra.

Além disso, a loira destacou as críticas dos internautas sobre as atitudes de Neymar. “Luana Piovani não tira seu nome da boca porque está engajada em abrir os olhos das pessoas contra o que você pretende fazer para ficar mais rico em cima dos pobres”, disparou mais uma fã.

A discussão tem tomado proporções maiores e atraído a atenção do público. Mas vale destacar que tudo começou quando a artista apontou que o atacante estaria apoiando a privatização das praias brasileiras. Desde então, ambos vem trocando farpas na web.