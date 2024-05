Anitta - Reprodução/Instagram

Anitta está conquistando cada vez mais espaço internacional! Nesta sexta-feira (31), a cantora se tornou a primeira brasileira a se apresentar no Today Show, um dos programas matinais mais famosos dos Estados Unidos. Com um show gratuito em Nova York, ela encantou fãs e reafirmou seu status de estrela global.

"Ai, gente. É muito icônico, né? Vamos lá? Fazer história novamente?", celebrou Anitta nos bastidores. Durante sua participação, a famosa mostrou toda a sua energia e carisma, levando o público a dançar ao som de seus hits.



A cantora, que já é um fenômeno na América Latina e no Brasil, está conquistando o público norte-americano. O programa destacou: "Anitta não se importa com o que você pensa da sexualidade dela, nem para suas cirurgias plásticas — ela só quer que você dance", afirmaram em matéria do “The Show”.



É fato que a artista vem consolidando sua carreira internacional com lançamentos estratégicos e parcerias de peso. "A popstar sincera ganhou o Brazil e a América Latina em mais de uma década. Agora, com seu novo álbum ‘Funk Generation,’ ela traz o Brasil para você (a América)", ressaltou o Today Show.