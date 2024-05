Neymar \'revida\' e menciona afastamento do filho de Luana Piovani

Neymar Jr. e Luana Piovani - Foto: Reprodução

Publicado 31/05/2024 10:17 | Atualizado 31/05/2024 10:37

Na manhã desta sexta-feira (31), Neymar Jr. voltou a criticar Luana Piovani. Desta vez, o jogador mencionou até o afastamento de Dom, filho da atriz, que recentemente se mudou de Portugal para o Rio de Janeiro para viver com o pai, o surfista Pedro Scooby. No entanto, a alfinetada veio após a atriz declarar que o jogador não é um bom pai.

A nova crítica foi publicada no perfil oficial do atleta no X, antigo Twitter. "Entenda o caso MAL AMADA FALASTRONA! Se preocupa tanto com o Brasil que mora em Portugal. Agora entendo teus filhos querer passar mais tempo com o pai do que com você. CHATA PARA UMA *AR*LH*!", disparou, referindo-se ao afastamento de Dom.



Durante a madrugada, o jogador já havia compartilhado outra publicação criticando Piovani. "Tira meu nome da boca… enfia um sapato na boca e fica quieta. Não fod* MALUCAAAA", escreveu o atleta. Além disso, o ex-namorado de Bruna Biancardi também postou vídeos supostamente detonando a famosa, mas sem citar nomes.



A polêmica começou quando a artista criticou o jogador por seu envolvimento em um projeto relacionado a privatização de praias brasileiras. Além disso, ela teria dado a entender que o camisa 10 não é um bom pai. "Quando um pai faz mal para uma mãe, ele está fazendo mal para o filho, gente, vocês não entendem isso?", perguntou a atriz, citando supostas traições do jogador à Bruna Biancardi.



