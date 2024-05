Nick Pasqual - Foto: Reprodução

Nick PasqualFoto: Reprodução

Publicado 30/05/2024 16:17 | Atualizado 30/05/2024 16:51

Nick Pasqual, conhecido por seu trabalho na série “How I Met Your Mother” e em filmes da Netflix, foi detido após deferir mais de 20 facadas nas ex-namorada. O crime aconteceu na Califórnia, Estados Unidos. O famoso também violou uma ordem de restrição para agredir Allie Shehorn, maquiadora de Hollywood.

Nicholas Pasqual, mais conhecido como Nick Pasqual participou de produções como Love Kills (2024), Rebel Moon (2023), The Savage Line (2014). Contudo, uma das produções mais clássicas em que o artista fez uma breve participação foi na sétima temporada de How I Met Your Mother. Na série consagrada, ele interpretou o jovem Will.



É fato que o famoso construiu carreira no cinema e na televisão, mas também é provável que tudo vá por água abaixo após seus crimes. O ataque ocorreu em 23 de maio, poucos dias após Allie obter uma ordem de restrição contra Pasqual. Segundo a promotoria do Condado de Los Angeles, o ator invadiu a casa de madrugada para cometer o atentado.



Uma amiga encontrou a maquiadora esfaqueada e em estado crítico no quarto, e imediatamente chamou a emergência. A jovem foi submetida a várias cirurgias devido à gravidade dos ferimentos. Entre os procedimentos, houve a necessidade de reparar tendões rompidos no braço direito e fechar feridas profundas no pescoço.



Nick Pasqual enfrenta acusações severas, incluindo tentativa de homicídio, roubo residencial de primeiro grau com pessoa presente, e agressão a ex-cônjuge. Se condenado, ele pode pegar prisão perpétua, refletindo a gravidade do ataque brutal contra Allie Shehorn.