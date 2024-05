Bella Campos compartilha treino de boxe após receber mensagens negativas - Reprodução / Instagram

Publicado 30/05/2024 16:04 | Atualizado 30/05/2024 16:34

Bella Campos, de 26 anos, decidiu aproveitar o feriado desta quinta-feira (30) em um beach club no Rio de Janeiro. A atriz encantou seus seguidores ao compartilhar uma foto onde aparece desfrutando de um camarão e um drink refrescante na areia. No entanto, um detalhe não passou despercebido pelos fãs.



Em um elegante vestido branco, que destacou sua beleza, Bella Campos chamou ainda mais atenção para seu “hematoma”. Antes de exibir seu momento de lazer, a artista preocupou os fãs ao mostrar uma grande marca no joelho, fruto de sua intensa rotina de treinos.



"Muay thai muito bom", escreveu ela na legenda da imagem, que mostra um roxo em sua perna. A prática do esporte, também conhecido como boxe tailandês, faz parte da rotina da atriz, que frequentemente compartilha vídeos de seus treinos nas redes sociais.



Nas redes sociais, os fãs ja estão acostumados a ver a atriz se dedicando ao Muay Thai. “Jeniffer aprendeu direitinho com o Carlão”, brincou uma seguidora, sobre o papel da artista em “Vai na Fé”. “Que mulher! Casa comigo Bella, eu sei fazer miojo”, pediu outro. “Queria que me amarrassem e a Bella Campos me espancasse (risos)”, desejou mais um.