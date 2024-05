Camilla de Lucas - Bruno Fiorentino / divulgação

Camilla de LucasBruno Fiorentino / divulgação

Publicado 30/05/2024 15:36 | Atualizado 30/05/2024 15:38

Camilla de Lucas surpreendeu seus seguidores ao compartilhar um unboxing de compras de luxo. Afinal, o público da famosa está acostumado a vê-la testar roupas importadas da China. Porém, o que chocou mais foi como a ex-BBB rebateu uma crítica. Direta, ela respondeu a pergunta desnecessária e ainda alfinetou uma internauta.



Questionada por uma seguidora em relação ao que seria do seu futuro caso a internet desaparecesse, Camilla respondeu prontamente e com segurança. "Quero ver quando a internet acabar o que esse povo vai fazer", provocou o seguidor. “Eu vou continuar rica, porque tenho empresa, investimento e inteligência. Beijo”, rebateu a famosa.



O lacre da famosa não acabou por ai! Em um comentário no Instagram, ela ainda detalhou seu planejamento. “A pesquisa social funcionou, amei ver como as pessoas reagem quando todo dia mostro roupa da China e do nada apareço mostrando itens de luxo. Minha aposentadoria tá feita!”, iniciou.



“Se a internet acabar meu padrão de vida vai permanecer o mesmo", garantiu a humorista. "Na minha faculdade de contabilidade tive matéria de economia e organização financeira. O problema da galera é achar que só basta ser influenciador”, ponderou.



“Antes disso já era inteligente, só soube direcionar essa inteligência pra profissão que tenho hoje. E realmente, quem não me vê postando esse estilo de vídeo até se assusta, porque não vê eu mostrando carrão ou mansão. O curso de contabilidade tá fazendo efeito… Me programei, planejei o futuro e agora vivendo o presente", finalizou.