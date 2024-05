Esposa de Marcos Mion toma atitude após rumores de traição e choca web - Foto: Reprodução

Esposa de Marcos Mion toma atitude após rumores de traição e choca webFoto: Reprodução

Publicado 30/05/2024 14:01

Após rumores de traição envolvendo Marcos Mion, a internet foi à loucura com especulações. Embora, até o momento, fossem apenas boatos, sem qualquer referência direta ao famoso, o apresentador se pronunciou contra a polêmica. Em seguida, sua esposa, Suzana Gullo, também decidiu agir.



Diante da repercussão dos rumores, o primeiro passo da designer de moda foi privar seu perfil no Instagram, com mais de 1,2 milhão de seguidores. Além disso, ela fez questão de deixar claro que seu casamento está blindado! Em uma publicação do marido, ela comentou um trecho de uma oração.



"Com a oração de São Bento nos protegendo sempre: ‘Beba tu mesmo o teu veneno’. Amém”, escreveu Suzana Gullo, em um registro do casal em Londres. Marcos Mion, por sua vez, também fez mudanças nas redes sociais. O famoso alterou a descrição da foto para vários emojis de coração e afirmou: "Mudei a legenda pro que interessa! Vibrar sempre na energia do amor verdadeiro!”.



Por fim, o encarregado do “Caldeirão” também não facilitou a vida dos haters e limitou os comentários da publicação. Os fãs não demoraram a mostrar seu apoio. "Casal!! Sejam felizes e não deixem essa fofoca maldosa e infeliz atrapalhar a vida e a família de vocês”, pediu um. "Se organizar tudo direitinho, cada um cuida da própria vida e ainda sobra tempo para ler um livro”, ironizou outra.



Para quem não sabe, a onda de especulações começou quando o portal Leo Dias mencionou um apresentador que seria infiel.Os internautas logo apontaram Mion, mas a notícia não citava nomes. Pouco tempo depois, o famoso tomou as dores e se manifestou contra as especulações, assim como sua esposa.