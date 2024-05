Tati Zaqui celebra 9 meses 'limpa' após superar vício: 'Não me respeitava' - Foto: Reprodução

Tati Zaqui celebra 9 meses 'limpa' após superar vício: 'Não me respeitava'Foto: Reprodução

Publicado 29/05/2024 21:09 | Atualizado 29/05/2024 21:09

Tati Zaqui abriu seu coração sobre a difícil trajetória de deixar a maconha após anos de uso. A cantora, que recentemente se converteu à igreja evangélica e deixou o funk, revelou como superou a dependência da droga que a acompanhava desde antes da fama.

"A maconha entrou na minha vida antes do reconhecimento e da minha vida pública", iniciou ela no Instagram. Tati explicou que o uso da droga aumentou durante um dos períodos mais complicados de sua vida, antes de sua conversão. "Eu usava a maconha para fugir da dor e da infelicidade. A maconha me paralisou", desabafou.

Determinada a mudar, Tati iniciou um processo de "desmame" da maconha, mas encontrou dificuldades em manter sua promessa de parar. "Eu comecei a ser desacreditada, e aí eu vi o quanto eu não me respeitava", confessou. A frustração com as recaídas levou Tati a um ponto de virada, onde ela decidiu fazer um "contrato" consigo mesma, estabelecendo uma data e horário para abandonar o vício de vez.



Nove meses depois, Tati celebra sua vitória, creditando sua força a Deus. "Eu não era convertida, mas essa voz já vinha me puxando e me alertando que tinha algo melhor para mim", afirmou. "É possível uma vida saudável e feliz sem precisar fugir das frustrações. Temos que estar 100% conscientes para ver o mundo como ele é", concluiu.