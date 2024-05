Antonio Calloni deixa a Globo após 38 anos: 'Plim, plim, bye-bye' - Foto: Reprodução

Antonio Calloni deixa a Globo após 38 anos: 'Plim, plim, bye-bye'Foto: Reprodução

Publicado 29/05/2024 19:50 | Atualizado 29/05/2024 20:02

Antonio Calloni surpreendeu os fãs nesta quarta-feira (29) ao anunciar sua saída da Globo, após finalizar sua participação no remake da novela "Renascer". O ator compartilhou a notícia em suas redes sociais, marcando o fim de uma era em sua carreira. O famoso destacou o aprendizado e as amizades que fez na emissora.

"Plim, plim, bye-bye! Foi uma troca longa e produtiva", iniciou o ator em publicação no Instagram. "Foi uma troca longa e produtiva. Aprendi e acho que ensinei um ‘bucadim’. Conheci muita gente talentosa nessa inacreditável fábrica de novelas que não para nunca. Se for bom para todos, até breve”, declarou.



O ator falou com carinho sobre seu último personagem, em "Renascer". "Coronel Belarmino perdeu uma carroça, dois burrinhos da melhor qualidade e o emprego. Avanti!", brincou Calloni. O famoso ainda desejou o melhor para todos.

Nos comentários, a saída do artista não repercutiu bem. "Depois a Globo ainda não entende porque as novelas não fazem mais sucesso. Dispensam grandes atores e colocam influenciadores", escreveu uma fã. "Um talento como o seu, hoje em dia é raro. Fecha-se uma porta, abrem-se muitas janelas", ponderou outra.

Antonio Calloni, que estreou na Globo em 1986 e participou de dezenas de produções, deixa um legado significativo na televisão brasileira. Foram quase quatro décadas de contribuição do ator para a emissora.