Aos risos Val Machiori diz que não sabia da morte de Marcelo Rezende - Foto: Reprodução

Aos risos Val Machiori diz que não sabia da morte de Marcelo RezendeFoto: Reprodução

Publicado 29/05/2024 16:00 | Atualizado 29/05/2024 17:59

Val Marchiori se envolveu em uma nova polêmica durante um episódio recente de seu podcast. Em uma conversa com a convidada Fabíola Galdelha, Val revelou, com risos, que não sabia da morte do jornalista Marcelo Rezende, falecido em 2017. O momento inesperado gerou surpresa e uma onda de críticas nas redes sociais.



Enquanto discutiam sobre figuras da mídia, Val mencionou que adorava Marcelo Rezende. Fabíola então lembrou da morte do jornalista. "Já? O Marcelo. Morreu? Não lembrava", respondeu Val, rindo. "Morreu quando?", perguntou ela.



"Meu Deus. Eu sou meio alienada com essas coisas. Eu não lembrava", justificou. A cena viralizou, dividindo opiniões. “Não gosto dela… mas acho que ela riu de nervoso e constrangimento”, afirmou uma internauta. “Futilidade é a definição dessa mulher”, detonou outra. “Ela não sabe nem se ela está viva”, ponderou outro.



Marcelo Rezende, conhecido por seu trabalho marcante na televisão brasileira, morreu em 16 de setembro de 2017, aos 65 anos, vítima de falência múltipla dos órgãos devido a um câncer.