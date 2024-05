Quem é a atriz de 19 anos que caiu do 5° andar de hospital - Foto: Reprodução

Quem é a atriz de 19 anos que caiu do 5° andar de hospitalFoto: Reprodução

Publicado 29/05/2024 12:33 | Atualizado 29/05/2024 12:37

A atriz de 19 anos, Mamie Laverock, que ganhou destaque como Rosaleen Sullivan na série "Quando Chama o Coração" da Record TV, está em situação delicada. A artista caiu do quinto andar de um hospital em Vancouver, Canadá. No entanto, ela já estava hospitalizada desde o dia 11 de maio.



Com uma carreira que inclui filmes como "Guerra É Guerra" e "The Hollow Child", Mamie ganhou reconhecimento especialmente por seu papel em "Quando Chama o Coração". Nas redes sociais, colegas de elenco e o Hallmark Channel, produtor da série, expressaram solidariedade e apoio à atriz e sua família.



“Ficamos profundamente tristes ao saber das notícias sobre Mamie Laverock. Como uma amada membra da família ‘Quando Chama o Coração’, desejamos a ela e sua família paz, conforto e muitas orações ao longo dessa época difícil”, afirmou Hallmark.



Nicole Compton, mãe da atriz, criou uma vaquinha virtual para ajudar nos custos do tratamento da filha, que já arrecadou mais de 15 mil dólares canadenses. Erin Krakow, protagonista da série, contribuiu. “Acabei de doar. Se você tiver meios para fazer isso, espero que doe também”, pediu ele nas redes sociais.



Vale destacar que Mamie estava hospitalizada há 16 dias quando caiu cinco andares abaixo na instituição. A emergência médica que a levou para o hospital, porém, não foi especificada.