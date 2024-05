Atriz se encontra em estado crítico após queda do 5º andar de hospital - Foto: Reprodução

Publicado 29/05/2024 11:45 | Atualizado 29/05/2024 12:19

A jovem atriz Mamie Laverock, conhecida por seu papel na série "Quando Chama o Coração", está em estado crítico após cair do quinto andar de um hospital. O acidente aconteceu no último domingo (26) e deixou a atriz de 19 anos com ferimentos graves.

"Estamos todos arrasados, em estado de choque, neste momento extremamente difícil", disse Nicole Compton, mãe da atriz, ao Daily Mail. A tragédia ocorreu quando Mamie caiu de uma passarela dentro do hospital, resultando em múltiplas lesões.

Desde o acidente, Mamie passou por cinco cirurgias complexas e atualmente depende de aparelhos para se manter viva. A família está enfrentando um momento de profunda dor e preocupação, inclusive em relação à questão financeira.

Para cobrir os altos custos do tratamento, os pais de Mamie organizaram uma vaquinha virtual. Conforme relatado pelo patriarca, Rob Compton, eles conseguiram 5 mil dólares canadenses (cerca de R$ 56,9 mil).

Mamie estava internada desde o dia 11 de junho devido a uma emergência médica. A jovem foi levada por sua mãe a um hospital no Canadá e transferida para uma unidade especializada em Vancouver, onde teria ocorrido o acidente.