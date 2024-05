Isabelle publica fotos no Instagram ao lado de Matteus - Ellen Soares / Gshow

Publicado 29/05/2024 11:58 | Atualizado 29/05/2024 12:08



O amor que começou no BBB 24 entre Matteus e Isabelle continua florescendo fora da casa mais vigiada do Brasil. Nesta quarta-feira (29), o vice-campeão do reality emocionou o público do programa “Encontro com Patrícia Poeta” ao fazer uma declaração apaixonada para Isabelle.



O pedido oficial de namoro aconteceu em maio, com direito a um buquê de flores e um anel belíssimo. Desde então, Matteus já conheceu toda a família de Isabelle, incluindo a celebração do aniversário de sua sogra, Jaqueline Nogueira. "Foi um momento muito especial, me senti acolhido pela família dela", revelou.



Durante sua participação no programa matinal, Matteus contou que está ansioso para passar o primeiro Dia dos Namorados ao lado de Isabelle. "Estou me preparando psicologicamente, me preparando. Eu sou até suspeito de falar da Isabelle”, brincou o ex-BBB.



Disposto a fazer mais uma declaração pública à amada, ele continuou: “Ela é uma pessoa superespecial, que tenho um carinho imenso, muito respeito e admiração, como namorada e amiga", garantiu.



Os planos do casal não param por aí. Em julho, após o Festival de Parintins, Isabelle deve visitar Alegrete, no Rio Grande do Sul, para conhecer a avó de Matteus, a única familiar dele que ela ainda não encontrou. "Estamos nos organizando para ela ir para lá conhecer minha cultura. Estou muito feliz de conhecer a cultura dela", concluiu o estudante de Engenharia Agrônoma.