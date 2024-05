Filha de Samara Felippo sofre racismo na escola - Reprodução / Instagram

Publicado 29/05/2024 09:28 | Atualizado 29/05/2024 10:03

A atriz Samara Felippo falou sobre a sentença que a obriga a pagar R$ 15 mil ao deputado federal Mario Frias. A decisão veio após a artista usar emojis de cavalo, palhaço e cocô em uma foto do político nas redes sociais. No entanto, a atriz afirmou que vai recorrer da sentença da 2ª Vara do Juizado Especial Cível de Vergueiro, em São Paulo.

"É luta atrás de batalha. A gente vai recorrer, ainda é primeira instância e é isso. O que vocês viram na mídia foi o que saiu, mas ainda não é nenhum caso ganho. Eu estou aqui, vou esclarecer as coisas, até porque isso virou um processo público. É chato? É, mas é a vida", disse a famosa. "Vai dar tudo certo! Obrigada", finalizou, demonstrando otimismo.

A ação foi motivada por uma publicação onde Samara cobriu o rosto de Mario Frias com um emoji de palhaço em uma foto dos bastidores de "Malhação". "Medo dessas lembranças e um palhaço no meio", dizia a legenda. Após críticas, ela substituiu o emoji por um cavalo e depois por um cocô, dizendo: "Acho que ofendi os palhaços! Que são incríveis!".

Na sentença, o juiz Guilherme Ferfoglia Gomes Dias declarou que as postagens configuram agressão pessoal. A defesa de Samara argumentou sobre a autenticidade das provas, mas o juiz afirmou que a mesma confirmou a autoria das postagens. Ele também rejeitou o pedido de Frias para que Samara não mencionasse mais seu nome, considerando-o censura prévia e um cerceamento da liberdade.