Rodriguinho surpreende visitando Pitel: 'Achei que tinha me bloqueado' Foto: Reprodução

Publicado 28/05/2024 20:29

Giovanna Pitel e Rodriguinho, ex-participantes do BBB 24, voltaram a se encontrar e fizeram a alegria dos fãs nesta terça-feira (28). O cantor e a futura apresentadora do Multishow compartilharam nas redes sociais o momento especial, revivendo a parceria que nasceu na casa mais vigiada do Brasil.



Desta vez, a dupla se aventurou na cozinha, exatamente como nos velhos tempos do reality show. Rodriguinho publicou um vídeo em seu Instagram, mostrando a preparação de um macarrão ao lado de Pitel. No registro, ambos aparecem brincando e se provocando, arrancando risadas dos seguidores nos comentários.



"Relembramos nosso tempo de BBB e nos aventuramos na cozinha, assistam até o final, e deixem a reação de vocês! Quero ver hein bora", escreveu o músico na legenda do vídeo. “Sempre um caos”, respondeu Pitel.



Os fãs não perderam tempo e lotaram a publicação com mensagens carinhosas. "A melhor dupla do BBB", garantiu um seguidor. "Amizade linda de viver", escreveu outro. "Saudades de ver vocês juntos", comentou mais um telespectador.