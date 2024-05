Tadeu Schmidt e Boninho curtem dia de folga jogando golfe: 'Meu líder' - Foto: Reprodução

Publicado 28/05/2024 16:45

Tadeu Schmidt aproveitou esta terça-feira (28) para um dia de lazer ao lado de Boninho, o Big Boss. Ambos de folga após o término do BBB 24, decidiram se aventurar no golfe em um clube no Rio de Janeiro.

"Primeira vez treinando com meu líder de todas as semanas!!!", escreveu Tadeu, em seu perfil do Instagram. A legenda faz referência ao fato do famoso ser o diretor do reality show, que ele apresenta desde 2022.

O apresentador não escondeu a alegria de compartilhar essa experiência com o diretor do programa. Tadeu publicou fotos e vídeos dos dois se divertindo no campo. "Se pintar alguma prova, podem apostar nessa dupla!", brincou ele.



Boninho, sempre discreto sobre sua vida pessoal, também apareceu nos registros, demonstrando sua habilidade no golfe. O diretor, responsável pelos desafios que os participantes enfrentam na casa mais vigiada do Brasil, mostrou que também sabe relaxar.