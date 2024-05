Pyetra Benelli, filha caçula de Simony, se declara para a namorada - Foto: Reprodução

Publicado 28/05/2024 15:48

Pyetra Benelli, filha caçula da cantora Simony e eterna Laura de “Carrossel”, está vivendo um novo amor e não esconde sua felicidade nas redes sociais. Após revelar seu namoro na web, a jovem postou novos registros com a namorada. Inclusive, um vídeo em que as duas trocam um beijão.



Em uma das fotos compartilhadas em seu perfil no Instagram, a atriz e a namorada aparecem juntas na casa de Pyetra, onde ela mora com a mãe, em São Paulo. O clique também mostra um retrato de Simony na parede, que não passou despercebido. "Te amo", declarou Pyetra, que está prestes a completar 18 anos.



A tiktoker assumiu o relacionamento há um mês. "Mas sou doidinha por essa aí desde fevereiro. Te amo, pretinha", escreveu a artista nas redes sociais, recebendo diversas curtidas, incluindo da irmã Aysha.



Pyetra, que revelou ser bissexual em 2020, aos 14 anos, continua compartilhando sua vida abertamente com os fãs. Ela é filha de Simony com o ex-jogador Diego Souza.



A cantora, por sua vez, é mãe ainda de Rayn, de 21 anos, e Aysha, de 20, frutos de seu relacionamento com o rapper Afro-X, além de Anthony, de 10 anos, do casamento com Patrick Silva.