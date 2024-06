Jaquelline e Lucas Souza - Reprodução do Instagram

Jaquelline e Lucas SouzaReprodução do Instagram

Publicado 10/06/2024 20:02 | Atualizado 10/06/2024 20:02

Jaquelline Grohalski usou suas redes sociais para desabafar sobre os ataques virtuais que vem sofrendo na internet. As críticas começaram depois que seu ex-namorado, Lucas Souza, foi hospitalizado devido a uma crise de ansiedade, desencadeada pela exposição de seu affair com Laéllyo Mesquita na web.



Neste domingo (9), em sua postagem no X, antigo Twitter, Jaque enfatizou que não tem relação com o ocorrido. “Estão direcionando ódio para pessoa errada, mas nada de novo, a corda sempre pende para o outro lado quando se é mulher em uma situação, mesmo que não tenha contribuído em nada para qualquer coisa!”, desabafou a influenciadora.



A ex-BBB conheceu o empresário durante sua participação em 'A Fazenda 15', onde eles começaram a namorar após ela sair campeã do reality show. Depois do término do relacionamento, o influencer, que foi casado com Jojo Todynho, revelou publicamente que se identifica como bissexual ou pansexual, dando o que falar nas redes sociais.



Recentemente, Lucas Souza passou mal após um vídeo íntimo com Laéllyo viralizar, sendo hospitalizado com sintomas de crise de ansiedade e hipertensão. Em nota, a equipe do influenciador informou que ele já recebeu alta e o famoso até participou do Festival Salve o Sul neste domingo.

Jaquelline desabafa sobre ataques virtuais após crise de Lucas Souza Foto: Reprodução