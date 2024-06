Virginia presenteia Rafa Uccman com anel luxuoso de R$ 60 mil - Foto: Reprodução

Publicado 10/06/2024 19:22

Rafael Uccman teve uma surpresa e tanto no dia de seu aniversário de 31 anos, nesta segunda-feira (10), cortesia da amiga Virginia Fonseca. A influenciadora recebeu um presente de luxo, incluindo flores e um anel de ouro no valor de R$ 60 mil.

Nos stories do Instagram, a humorista compartilhou a "lembrancinha", enquanto brincava sobre o fato de usá-la sem muita preparação. "Vou tirar esse presente que ganhei da 'Vivíbora', porque não combina, né? É eu bota isso aqui que as ações da empresa despencam", brincou Rafa.

O presente, nada modesto, é uma nova peça da Bvlgari, feita de ouro amarelo 18K e cravejada com pavê de diamantes. Além do presente extravagante, a influenciadora recebeu um cartão assinado pela amiga. "Esse presente é apenas um pouquinho do nosso amor por você! Você merece as melhores coisas do mundo. Que Deus abençoe sua vida sempre. Amamos você", dizia a mensagem.

Para celebrar seu aniversário em grande estilo, Rafa planeja uma festa tradicional entre seus amigos, apelidada de "Ucchela", inspirada no famoso festival Coachella. Em anos anteriores, ele já surpreendeu os convidados com trajes icônicos, como o usado por Gisele Bündchen em uma de suas festas.