Xingada nas redes sociais, Paula Lavigne processa seguidor que mora nos EUA - Foto: Reprodução

Xingada nas redes sociais, Paula Lavigne processa seguidor que mora nos EUAFoto: Reprodução

Publicado 10/06/2024 17:42

Paula Lavigne está envolvida em mais uma polêmica. Após a coluna Daniel Nascimento revelar com exclusividade que a empresária teve que recorrer na Justiça de uma proibição de entrar em seu próprio imóvel ocupado por sua ex-funcionária, agora este colunista que vos escreve, traz em primeira mão que Paula processou um seguidor dos Estados Unidos após ser xingada nas redes sociais. A produtora pede R$ 30 mil em ação por danos morais.

A atriz moveu o processo contra Bruno Resende Soares, um brasileiro residente na cidade de Land O Lakes, na Flórida. No processo ela deixou claro que não tem interesse em mediação ou conciliação.

As mensagens ofensivas foram enviadas para a esposa de Caetano Veloso pelo réu por meio do Direct no Instagram. A famosa decidiu responder ao seguidor, alertando-o sobre possíveis consequências legais, mas o jovem continuou. "Os militares deveriam ter exterminado vocês em 64," escreveu ele, entre outras ofensas.

Vale destacar que os xingamentos começaram em outubro de 2017, Caetano Veloso, seu companheiro de longa data, também foi alvo das ofensas.

A produtora só entrou com o processo agora, pois a mesma levou um longo caminho para reunir dados e localização do acusado, desde tradutor juramentado à solicitação de dados pessoais junto ao governo americano.

Conforme a jurisprudência, o local onde a vítima [Paula Lavigne] reside é considerado o foro competente para a ação, o que facilita o processo para a artista, que vive no Rio de Janeiro. A defesa apontou “o uso abusivo do direito de liberdade de expressão e de informação, por meio de afirmações não comprovadas e uso de palavras chulas e de baixo calão” por parte do réu.

Pois é, caros leitores, para aqueles que pensam que internet é Terra sem lei, aí está Paula Lavigne, provando que independente de onde você esteja e do tempo que leve, você será encontrado!