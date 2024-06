Carlinhos Maia detona Antonia Fontenelle ao ser acusado de usar drogas - Foto: Reprodução

Carlinhos Maia detona Antonia Fontenelle ao ser acusado de usar drogasFoto: Reprodução

Publicado 10/06/2024 11:37

Neste final de semana, Carlinhos Maia utilizou suas redes sociais para rebater as graves acusações feitas por Antônia Fontenelle. A youtuber insinuou que o humorista estaria usando cocaína, baseando-se em uma foto onde alguns riscos brancos apareciam sob o relógio do influenciador. A polêmica imagem rapidamente gerou um enorme burburinho entre os seguidores.



"Carlinhos Maia, refaz tua rota enquanto é tempo. Reparem na foto postada por um dos maiores influenciadores do Brasil. Abaixo do seu relógio de diamantes, carreiras e mais carreiras de cocaína. É isso que acontece quando as pessoas se perdem no propósito", declarou Antônia, levantando suspeitas e críticas sobre a conduta do famoso.



Carlinhos Maia não deixou as acusações passarem em branco e respondeu: "Antes de mais nada, eu quero pedir desculpas a todo mundo que me acompanha por eu tocar nesse assunto aqui. Desculpa por eu usar um palavreado que eu não costumo usar", iniciou. "Há um bom tempo, essa pessoa vem falando mal de mim nos programas dela e tudo mais, e eu vou deixando para lá e eu ignoro", revelou.



O humorista continuou, explicando que a foto em questão mostrava apenas o reflexo de seu relógio de diamantes em sua calça de vinil. "Ontem eu saí com os meninos depois da entrevista, e fui com uma calça de vinil. Fiz uma foto embaçada, pegando o relógio, e a calça de vinil, por ser espelhada. Pois essa galega do caralh*, essa chup*na dos infernos, que não tem o que fazer, fez uma acusação dizendo que abaixo da minha calça tinha carreiras e carreiras de cocaína, de droga", disse, indignado.



Para finalizar, o youtuber afirmou que tomará medidas legais. "Antônia Fontenelle. Tá vendo? Eu vou lhe processar bonito, porque já deu", declarou. "Toda vez que você falava de mim, as suas bobeiras, as suas idiotices, eu não ligava, porque é frustração o que você tem. Isso aqui que você viu, sua esquisita do cacet*, sua problemática. Você passa do ponto. São joias! Meus diamantes refletindo numa calça de vinil", encerrou, visivelmente irritado.

Carlinhos Maia detona Antonia Fontenelle ao ser acusado de usar drogas Foto: Reprodução