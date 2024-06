Kerline debocha de Camila e Mani e diverte web: 'Mais ex-BBBs que eu' - Foto: Reprodução

Publicado 10/06/2024 11:11

Kerline, conhecida por sua breve passagem no BBB 21, voltou a ser assunto nas redes sociais após responder a um internauta que afirmou que Mani Reggo e Camila Moura eram quase ex-BBBs. A loira, sempre bem-humorada, não deixou passar a oportunidade de brincar com a situação.

“Elas são mais ex-BBBs que eu”, escreveu a famosa, arrancando risadas dos seguidores. Nos comentários, os fãs da influenciadora foram rápidos em defendê-la e mostrar carinho. “Fica tranquila Ker, você é a única primeira eliminada que é lembrada ainda (risos)”, comentou uma internauta. Outro seguidor brincou: “Eu amo que ela mesma faz o próprio hate dela (risos)”. A espontaneidade de Kerline parece ter garantido seu lugar no coração do público.



Outros fãs também destacaram a presença marcante da ex-BBB. “A Ker é uma coisa né? Eu não lembro da maioria dos participantes da edição passada, mas dela é impossível esquecer”, disse um seguidor. “A fazenda foi tão ruim que ela ainda prefere o título de ex-BBB primeira eliminada”, apontou outro, ressaltando a irreverência da influenciadora.



Ainda na onda de comparações, alguns internautas comentaram sobre a fama de Mani e Camila. “Elas são mais EX BBB’s até do que os próprios PARTICIPANTES dessa edição”, observou um seguidor, arrancando mais risadas. Outra pessoa destacou: “Sim, e as duas têm mais seguidores também”, enquanto uma terceira brincou: “É porque ela saiu com uma semana, e as ex-esposa/namorada meio que foram até a final”. Kerline, com seu jeito leve e divertido, continua conquistando a web.