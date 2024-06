Kaká celebra aniversário do filho e surpreende fãs: 'Passa voando' - Foto: Reprodução

Publicado 10/06/2024 08:41

Kaká, aos 42 anos, surpreendeu seus seguidores na manhã desta segunda-feira (10) ao compartilhar uma foto ao lado do filho Luca, que completou 16 anos. Na legenda da publicação, o ex-jogador de futebol não poupou palavras ao celebrar o aniversário do primogênito.

"10.06.24. Dia de celebrar a vida do meu parceiro, meu amigo, meu companheiro, meu filhote! Luca, parabéns, feliz aniversário!", escreveu Kaká, encantando os fãs. "Meu desejo e oração é para que você continue crescendo no conhecimento de Jesus, que o Senhor guarde o seu coração e mente, e você possa entender cada vez mais os valores do Reino de Deus e adorar o Rei dos reis," completou o ex-jogador.



Nos comentários da postagem, os internautas ficaram boquiabertos com o crescimento do jovem. "Caramba! Como ele está grande! Que fermento vocês estão dando para esse menino," escreveu um seguidor. "A cara do papai! Dezesseis anos, já?", questionou outro. "Meu como passa voando! Luca fazendo 16 anos, feliz aniversário", espantou-se mais uma.



Além de Luca, Kaká é pai de mais três filhos. Isabella, de 13 anos, também fruto do antigo casamento com Carol Celico, e as pequenas Esther, de 4 anos, e Sarah, de 1 ano, filhas do atual relacionamento com Carol Batista.