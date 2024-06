Ex de Cauã Reymond, Mariana Goldfarb, se despede de cão envenenado - Foto: Reprodução

08/06/2024

Mariana Goldfarb, ex-mulher de Cauã Reymond, usou suas redes sociais para prestar uma homenagem a Romeu, o cachorro do ator que morreu envenenado neste sábado (8). Em uma postagem no Instagram, a modelo compartilhou uma foto de Romeu sem legenda, mas nos Stories, publicou uma imagem e um vídeo brincando com o animal, evidenciando seu carinho e tristeza."Estou arrasada", disse Mariana nos Stories, mostrando o impacto da perda. Mariana e Cauã estiveram juntos por sete anos, encerrando o relacionamento em abril de 2023. Cauã revelou que Romeu e sua outra cachorra, Shakira, foram envenenados na sexta-feira (7). O ator suspeita que os animais ingeriram carne com chumbinho, acreditando ser uma tentativa de roubo à sua casa.A notícia da morte de Romeu foi confirmada por Cauã, que expressou sua dor nas redes sociais. "Meu Romeuzin se foi. Nunca pensei que seria tão triste e dolorido. Te amo, meu amigo Memeu. Descansa", desabafou o ator.