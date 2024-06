Whindersson Nunes - Reprodução/Instagram

Whindersson NunesReprodução/Instagram

Publicado 08/06/2024 16:20

Whindersson Nunes usou seu canal no YouTube para desabafar sobre a recente polêmica da 'PEC das Praias', envolvendo Neymar Jr. e Luana Piovani. Nos últimos dias, internautas acusaram Whindersson de defender o jogador em uma suposta aprovação à privatização das praias brasileiras. Para esclarecer a situação, ele decidiu fazer um pronunciamento público.



"Ultimamente meu nome tem estado nos trending topics porque eu supostamente teria defendido o Neymar no negócio de privatizar praia. Logo eu, né?!", começou. O humorista explicou que sua intenção era apenas destacar a solidariedade de Neymar e não se envolver na controvérsia sobre a privatização.

"Quando eu respondi ao tweet, eu só tinha falado sobre ficarem condenando muito a pessoa, sendo a situação difícil que estava precisando de ajuda pra poder ajudar outras pessoas. Aí as pessoas começam a falar: 'Ah, agora não pode ser escr*to só porque ajudou a mandar uns drones'." Ele enfatizou que qualquer pessoa disposta a ajudar merecia reconhecimento, independentemente de outras ações.



Para quem não sabe, a polêmica começou quando Whindersson comentou sobre a disputa entre Neymar e Piovani no Twitter. Seus seguidores interpretaram como uma defesa ao jogador, argumentando que sua ajuda às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul deveria isentá-lo de críticas.



A situação se agravou com ataques pessoais ao comediante, incluindo piadas cruéis sobre a morte de seu filho, João Miguel. O bebê, filho do humorista com a influenciadora Maria Lina, faleceu em 2021, dois dias após nascer prematuro.