Pablo Vittar nega convites de Carlinhos Maia, influencer recorda tretaFoto: Reprodução

Publicado 08/06/2024 11:44

Carlinhos Maia fez uma revelação inesperada durante sua participação no programa "Superpoc" no Dia TV. O influenciador contou que todos os convites feitos a Pabllo Vittar para participar do seu reality show, "Casa da Barra", foram recusados pela cantora. "Infelizmente, Pabllo negou todos os convites que fiz para ela participar do meu programa," disse Carlinhos, claramente desapontado com a situação.

A relação entre os dois já havia sido marcada por um episódio negativo. Carlinhos relembrou um Carnaval em que ambos foram contratados pela Prefeitura de Salvador para uma campanha de diversidade. "Gravamos esse bendito vídeo, onde ela mal olhou pra mim, ficou de costas," relatou o influenciador, mostrando ainda mágoa pelo tratamento recebido.

O influenciador também mencionou um incidente envolvendo seu amigo Lucas Albert, que foi impedido de pegar uma simples uva do trio de Pabllo. "O produtor da artista falou que não podia, porque era da artista. Uma uva, uma uva!" exclamou Carlinhos, relembrando o episódio com indignação. Esse evento teria alimentado rumores de uma indireta famosa feita pela cantora em 2020.

Na época, Pabllo Vittar publicou uma mensagem enigmática nas redes sociais, que muitos interpretaram como direcionada a Carlinhos. "Qualquer pessoa que chegar no meu camarim será bem atendido por mim independente de quem seja," escreveu a cantora, acrescentando que isso não significava que concordava com as atitudes de certas pessoas. A mensagem gerou especulações entre os fãs, envolvendo o nome de Carlinhos no episódio.