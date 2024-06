Jaquelline e Davi são flagrados juntos e web aponta romance no ar - Foto: Reprodução

Jaquelline e Davi são flagrados juntos e web aponta romance no arFoto: Reprodução

Publicado 07/06/2024 21:01

Parece que o momento fã de Davi Brito ao tietar Jaquelline Grohalski no evento “São João da Thay” foi além das tradicionais fotos e vídeos. Novos registros publicados nesta sexta-feira (07) indicam que os dois podem ter dormido juntos no hotel, deixando os fãs em alvoroço com a possibilidade de um romance.



Um influenciador compartilhou um vídeo do café da manhã do hotel, onde aparece conversando com Jaquelline, campeã de A Fazenda 15. Na gravação, ele sugere que ela teria passado a noite com Davi Brito, vencedor do BBB 24, e deixa a influenciadora sem graça. Outro registro, divulgado no X (antigo Twitter), mostra os dois bem próximos na área de lazer durante um show ao vivo.



A divulgação dessas imagens foi suficiente para deixar os fãs em êxtase. O assunto rapidamente repercutiu, com especulações sobre um possível relacionamento entre Jaquelline e Davi. Alguns seguidores não esconderam a curiosidade e começaram a tecer teorias sobre o que poderia estar acontecendo entre os dois.



“Ai, será que rolou mesmo gente? Queria ser uma mosquinha nesse quarto de hotel pra saber o que aconteceu”, revelou uma seguidora. “Mas seria um casalzão hein?! Jaquelline e Davi? Pólvora purinha”, comentou outra. “Será que a Jaquelline ficou mesmo com o Davi? Algum jornalista aí pode apurar se rolou mesmo minha gente”, perguntou uma terceira.

Como assim a Jaquelline e o Davi estão se pegando?!? pic.twitter.com/UPEpDDhfW8 — Central Reality (@centralreality) June 7, 2024