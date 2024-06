Lucas Lima rebate críticas com vídeo antigo 'soltinho' e apoia Sandy - Foto: Reprodução

Lucas Lima rebate críticas com vídeo antigo 'soltinho' e apoia SandyFoto: Reprodução

Publicado 07/06/2024 19:02

Lucas Lima, de 41 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira (7) para rebater críticas que surgiram após ele ser visto se divertindo no São João da Thay, no Maranhão. Após o fim do casamento com Sandy no final do ano passado, alguns internautas sugeriram que ele está mais feliz e livre agora. “O sorriso dele está diferente”, comentaram alguns seguidores, insinuando que ele está finalmente vivendo plenamente.



O músico, incomodado com a situação, resgatou um vídeo de 2022, quando ainda era casado, para mostrar que sempre se divertiu, independentemente de seu estado civil. No vídeo, Lucas aparece dançando em cima de uma mesa com uma rosa na boca durante um casamento, com Sandy ao seu lado rindo e se divertindo. Ele usou o vídeo para ilustrar que sua felicidade e diversão não são novidades.



"Não é como se esse vídeo fosse secreto. Eu postei nos Stories na época. Mas não dava para usar isso para falar mal da Sandy. É muito tóxico ser sommelier de sorrisos, querer me comparar comigo do passado sendo que nem me viu na época. E sempre para bater na mulher, sempre culpando a mulher," desabafou Lucas, destacando a injustiça dos comentários que culpam Sandy por uma suposta falta de alegria em seu passado.



Lucas finalizou seu desabafo afirmando que tanto ele quanto a artista estão bem. “Eu estou feliz, a Sandy está feliz e nunca nos podamos. Muitíssimo pelo contrário. Sempre nos incentivamos e graças a ela eu sou uma pessoa melhor, um músico melhor, um amigo melhor, um pai melhor, um filho melhor… e agora que se abram as portas dos conselhos daqueles que não sabem absolutamente nada de quem somos, mas que têm certeza que possuem a cartilha de qual é a melhor maneira de vivermos nossas vidas,” encerrou.