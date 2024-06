Cauã Reymond conta que seus cães foram envenenados: 'À beira da morte' - Foto: Reprodução

Publicado 07/06/2024 18:43

Na noite desta sexta-feira, 7, Cauã Reymond chocou seus seguidores ao anunciar que seus dois cachorros, Romeu e Shakira, foram envenenados por desconhecidos. O ator contou que recebeu uma ligação urgente enquanto estava no trabalho, informando que seus animais estavam passando muito mal. Ao chegar em casa, ele se deparou com a triste realidade.



Cauã suspeita que o veneno tenha sido misturado em pedaços de carne, mas ainda não sabe quem foi o responsável por essa crueldade. “Acabei de chegar do trabalho, fui chamado mais cedo. Envenenaram meus dois cachorros. Um está à beira da morte, e o outro também está muito mal. Provavelmente foi um envenenamento por carne com chumbinho,” revelou o ator, visivelmente abalado.



O famoso também levantou a hipótese de que o envenenamento poderia ter sido uma tentativa de invasão à sua casa. “Não sei se fizeram isso para tentarem roubar a minha casa depois, qual foi o motivo de terem feito isso. Eu não consigo entender. Mas quem fez isso é uma maldade,” desabafou Cauã, destacando a maldade do ato.



Ele concluiu seu desabafo com um apelo emocional, pedindo que as pessoas valorizem e cuidem de seus animais. “Quem tem bichinho em casa e cuida, ama, gato ou cachorro, qualquer bichinho, não quer ver seu cachorro envenenado. Eu já tive, quando era criança, um cachorro envenenado, você não sabe a dor que causa. Eu não desejo nada de mal para ninguém. Mas eu estou muito triste porque eu divido aqui a minha rotina, o Romeu, a Shakira, eu trago eles para vocês,” encerrou.