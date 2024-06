Lucas Buda - Reprodução/Globo

Publicado 07/06/2024 15:03

O ex-BBB Lucas Buda abriu possibilidades para uma nova empreitada ao ser questionado sobre criar conteúdo adulto! Sem entrar em detalhes, o capoeirista deu a entender que pode sim criar um perfil em plataforma +18. Inclusive, a revelação já criou um alvoroço nas redes sociais.



Respondendo dúvidas dos fãs, o rapaz foi questionado se considera criar uma conta no site OnlyFans. “Está sob análise”, respondeu o ex-BBB, apenas, mas foi o suficiente para o público. Nas redes sociais, internautas começaram a comentar sobre o assunto.



Em um vídeo, o influenciador Thomas Santana quebrou a internet quando ficou sabendo da notícia. “Com a falta de trabalhos pós-BBB, Lucas Buda pretende virar criador de conteúdo adulto: ‘está em análise’”, leu o humorista , aos risos.



“Eu vi um comentário que falaram bem assim: ‘será que ele vai fazer essa posição que ele fez na academia do BBB?’”, replicou o comediante em referência a uma foto de Lucas. No registro, o capoeirista está com as costas deitadas no chão, pernas para cima e joelhos flexionados. Ou seja, uma posição um tanto quanto comprometedora.



O influencer encerrou em meio às gargalhadas: “Ah tomar no c*! Sexta-feira, 11 horas da manhã, não vou aguentar”. Nos comentários, fãs se divertiram com a reação. “Thomas merece um Oscar de melhor influenciador”, disparou uma. “Esse aí até o anjo da guarda já largou de mão (risos) rapaz”, brincou outro.