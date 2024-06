Kim Kardashian, mãe solo, não teria 'dois minutos para lavar o cabelo' - Foto: Reprodução

Kim Kardashian, mãe solo, não teria 'dois minutos para lavar o cabelo'Foto: Reprodução

Publicado 07/06/2024 10:19

Kim Kardashian, de 43 anos, abriu o coração sobre os desafios de ser mãe solo de quatro filhos, frutos de seu antigo casamento com Kanye West. No episódio mais recente de The Kardashians, a empresária compartilhou como é difícil encontrar tempo para si mesma. "Sou mãe solteira de quatro filhos, e isso é uma loucura. Quando penso que tenho dois minutos só para lavar o cabelo... 'mãe!'... eles abrem a porta do chuveiro," desabafou.

Kim descreveu sua casa como um ambiente caótico, especialmente durante momentos importantes. "Fiz uma entrevista pelo Zoom em casa com todos os meus filhos batendo na porta, apenas gritando. E eu estava literalmente me escondendo num banheiro com a porta trancada. E pensei, 'Não posso acreditar nisso’. Perdi a paciência, e esse era o meu superpoder, ser calma e paciente. Às vezes fica um pouco intenso,” confessou ela.

Em um confessionário, Kim expressou sua vontade de ser mais rígida como sua irmã Khloé, mas admitiu a dificuldade. “Não sei por que não consigo ser super rígida,” ela revelou. “Nenhum dos meus pais era rígido. Khloé é muito melhor em ser mais rígida. Eu gostaria de ser mais assim, mas, você sabe, sou apenas uma pessoa e isso é opressor. Como faço para fazer tudo isso?”

Kim também comentou sobre a dificuldade em resistir às lágrimas e manhas dos filhos. “Eles sabem quando me enganar e quando começar com as lágrimas para que eu diga, 'Pare, pare. Claro. Pegue seu iPad, apenas pare'." No entanto, ela sabe que precisa ser firme. "Eu só tenho que dizer: 'Não me importo se você vai fazer birra na frente de todo mundo. A resposta é não.'" Com essa revelação, Kim mostra que, mesmo sendo uma bilionária, enfrenta os mesmos dilemas de qualquer mãe solo.