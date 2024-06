Cariúcha e Jojo Todynho - Reprodução/Instagram

Publicado 06/06/2024 20:46 | Atualizado 06/06/2024 20:47

Cariúcha está no centro de uma nova polêmica, desta vez envolvendo Jojo Todynho. A influenciadora se irritou após Rico Melquiades compará-la com a cantora e disparou uma série de alfinetadas. O momento aconteceu dentro de um camarim e foi registrado em um vídeo que circula nas redes sociais.



No vídeo, Rico aparece em clima descontraído com Cariúcha, mas a situação muda quando ele a compara com Jojo Todynho. “Ah, não! Por favor, isso não!”, exclamou a influenciadora. Ela continuou: “Eu sou muito mais bonita, muito melhor. Pelo amor. Meu peito é duro, não tenho uma cirurgia plástica. Sou toda natural”. Rico, preocupado, comentou: “Não vou postar isso não, a gente vai ser cancelado”.



Cariúcha, no entanto, questionou: “Cancelado por quê? Mais do que a gente já foi?”. Rico rebateu: “Não, mulher. Tu foi mais”. Cariúcha então confirmou: “Ah é, eu fui mesmo!”, e ambos caíram na gargalhada. A interação gerou repercussão imediata nas redes sociais, onde muitos criticaram as declarações da influenciadora.



Internautas não pouparam críticas a Cariúcha. “Só tem engajamento se falar da Jojo. Essa aí só aparece falando da Jojo, nada muda!”, escreveu um usuário. Outro comentou: “A energia dessa mulher é bizarra de pesada, na Fazenda ela mostrou quem ela é”. E uma seguidora alertou: “Cariúcha, falando mal de outra mulher você não será mais bonita, aprenda isso!!!”.