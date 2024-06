Mãe de Luana Piovani rebate ataques após defender filha de Neymar - Foto: reprodução

Mãe de Luana Piovani rebate ataques após defender filha de NeymarFoto: reprodução

Publicado 06/06/2024 19:15 | Atualizado 06/06/2024 19:21

Francis Piovani, mãe da atriz Luana Piovani, foi alvo de comentários maldosos após defender a filha na recente polêmica com Neymar. A advogada de 68 anos expôs nesta quinta-feira (6) um hater que a atacou verbalmente nas redes sociais. Porém, além de não se deixar afetar pela crítica, a veterana respondeu à altura.

“Uma velha e, por sinal, muito mal acabada. Ser velha não é defeito, mas ter aparência de quem já foi enterrada há anos, isso já é desrespeito”, apontou o internauta. Em resposta pública, Francis rebateu a ofensa com classe. “Perda de tempo... Perfil falso, pessoa rasa, minha autoestima vai bem, obrigada. Gosto do que vejo no espelho e aplaudo o que vejo no interior”, declarou a advogada, mostrando que não se deixou abalar pelo comentário maldoso.



A influenciadora entrou na defesa de Piovani contra Neymar em meio à discussão sobre a PEC da Privatização das Praias do Nordeste. Luana criticou a medida e Neymar, por supostamente apoiar o projeto. “Como é interessante e impactante a maneira como as pessoas não têm razão e têm um vocabulário muito pobre, elas se tornam misóginas, chamam as pessoas de 'velha', 'mal amada'. Isso é falta de argumentação”, revelou a matriarca.



Por fim, Francis também criticou a aclamação pública ao atleta quanto à criação de seus filhos, Davi Lucca, de 12 anos, e Mavie, de 8 meses. “Falam da pensão que ele dá, que é uma fortuna, mas que para ele não é nada. Para ele, é dinheiro de gorjeta. Se filhos fossem boletos, os dele estão bem assessorados. Mas ser pai é mais que isso. Eu convido o senhor Neymar a juntar forças com seus fãs para assinar a petição para não privatizar as praias”, pediu.