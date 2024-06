Deborah Albuquerque faz post antigo na Record para desmentir demissão - Foto: Reprodução

Publicado 06/06/2024 14:58 | Atualizado 06/06/2024 15:45

É fato que Deborah Albuquerque mal chegou e já saiu da Record. Este colunista revelou com exclusividade que a ex-participante de "A Fazenda" seria até mesmo a razão por trás da saída de Felipeh Campos da emissora! Mas tudo indica que a influenciadora não aceitou bem a despedida e tentou dar a entender que segue no canal!

Contratada em abril para integrar o "Link Podcast", Deborah teve uma passagem relâmpago pela Record, sendo demitida em menos de dois meses. A princípio, ela negou a demissão, mas a assessoria de imprensa da Record confirmou a saída da influenciadora. "A Record Entretenimento confirma a saída de Deborah Albuquerque em comum acordo entre as partes", afirmou a emissora em nota oficial.



Os motivos do rompimento não foram revelados, mas diversas exigências feitas pela ex-A Fazenda e até mesmo desentendimentos com a equipe da emissora teriam dificultado sua estadia. Conforme revelado pelos colunistas Gabriel Perline, Fábia Oliveira, e o Portal Leo Dias. A ex-reality teria tentado derrubar a blogueira Ju Nogueira e não conseguiu estabelecer uma boa relação com a produção do "Link Podcast".



Deborah Albuquerque não aceitou bem a demissão da Record e, nesta quarta-feira (05), publicou um vídeo polêmico desfilando em frente ao prédio da emissora. A logo da Record estava em destaque, o que causou alvoroço entre os seguidores da ex-participante de "A Fazenda". Nesta quinta-feira (06), ela foi ainda mais longe ao divulgar sua participação no último episódio do "Link Podcast".