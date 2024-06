Deborah Albuquerque seria pivô da saída de Felipeh Campos da Record - Foto: Reprodução/ Record TV

Deborah Albuquerque seria pivô da saída de Felipeh Campos da RecordFoto: Reprodução/ Record TV

Publicado 04/06/2024 20:05 | Atualizado 04/06/2024 20:24

A saída de Deborah Albuquerque da Record trouxe à tona detalhes inusitados que vão além do que os internautas imaginavam. Este colunista revela com exclusividade que a ex-participante de "A Fazenda" pode ser a razão por trás da saída de Felipeh Campos da emissora!

Contratada em abril para integrar o elenco do "Link Podcast" da Record TV, a famosa foi dispensada na última sexta-feira (31/5). Conforme revelado pelos colunistas Gabriel Perline, do iG, Fábia Oliveira, do Metrópoles, e o Portal Leo Dias, a influenciadora fazia diversas exigências absurdas.

Desde garantir que o ar-condicionado estivesse sempre no 12 no estúdio até dar tratamento diferenciado a convidados e maltratar pessoas da produção. Além de tudo isso, ela estaria mandando mensagem para as assessorias dos artistas para que eles aceitassem participar somente da live dela e não dos outros apresentadores Cintia Lima e Bruno Tálamo, ou seja, ela teria causado um verdadeiro tumulto nos bastidores da atração.

Amigos da coluna Daniel Nascimento, revelaram que o sumiço do jornalista Felipeh Campos da Record TV estaria relacionado à presença da apresentadora. O que o famoso demostrava nos bastidores era um descontentamento com a postura da ex-A Fazenda para com a equipe. O comunicador simplesmente não tolerava o suposto estrelismo e as supostas atitudes grosseiras da ruiva.

Por fim, Felipeh Campos teria pedido para sair do programa na intenção de manter distância de Deborah. Procurado pela coluna, ele preferiu não se pronunciar sobre o caso. Já a produção da Record informou que o apresentador se desligou devido a outras propostas profissionais, Deborah por sua vez não respondeu as nossas mensagens. O espaço segue aberto para manifestação.